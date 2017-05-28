المجلس البلدي غريان ينفي أى مشاركة في الاحداث التي شهدتها العاصمة مؤخرا .

غريان 28 مايو 2017 ( وال ) - نفى المجلس البلدي غريان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المختلفة حول مشاركة بعض الكتائب العسكرية التابعة لغريان في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا . وأوضح المجلس في منشور له أن مدينة غريان ستواصل دعمها للمصالحة الوطنية الشاملة في ظل سلطة القانون ودعم محاربة الارهاب والتطرف بكل أنواعه وأشكاله. وأكد المجلس في بيانه بان طرابلس عاصمة كل الليبيين ويجب تجنيبها الصراعات العسكرية والسياسية والمحافظة على النسيج الاجتماعي فيها وفي ارجاء ليبيا الحبيبة. ...(وال غريان)...