البحرية الليبية تنقذ 470 مهاجر غير شرعي شمال الزاوية .

الزاوية 28 مايو 2017 (وال) - انقذت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل امس السبت 470 مهاجر غير شرعي كانوا على متن مركب خشبي على بعد 16 ميل شمال الزاوية . وافاد العقيد ايوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية وكالة الانباء الليبية ان المهاجرين ينتمون الى جنسيات افريقية بينهم نساء واطفال واستمرت عملية انقاذهم حوالي سبع ساعات . واضاف قاسم ان البحرية استعانت بالقاطرة الزاوية 4 في عملية الانقاذ واضطرت الى القيام برحلتين في عملية الانقاذ حتى الوصول بالمهاجرين الى نقطة حرس السواحل مصفاة الزاوية حيث قدمت الخدمات الانسانية والطبية للمهاجرين قبل تسليمهم الى مركز ايواء النصر بالزاوية . (وال)