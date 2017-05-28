كُلية الحقوق بجَامعة بَنغازي تُنظم حَلقة نِقاش حول " قَانون مهنة المُحاماة وتَطوير الفِكر القَانوني" .

بنغازى 28 مايو 2017 (وال ) - نظمت كلية الحقوق بجامعة بنغازي مؤخراً ، حلقة نقاش بعنوان " قانون مهنة المحاماة وتطوير الفكر القانوني" ، وذلك بالتعاون مع مركز دراسات القانون والمجتمع . وقال عميد كلية الحقوق بجامعة بنغازي الدكتور" طارق الجملي " إن حلقة النقاش هذه تناولت قانون المحاماة وتطوير الفكر القانوني الصادر عن المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته في شهر يناير عام 2014 . م ، ومن منطلق أهمية القانون قررت كلية الحقوق اختتام موسمها الثقافي لهذا العام بإقامة هذه الحلقة . وأضاف " الجملي" أن مهنة المحاماة من المهن المهمة والضرورية لأى مجتمع متحضر، وأن أصحابها هم حملة مشعل الدفاع عن الحق،حيث تم مناقشة هذا القانون، وما يعانيه من إشكاليات . وتابع " الجملي " قائلاً هذه الحلقة شارك فيها كوكبة من النُخب الليبية ، حيث تم مناقشة أغلب المسائل الخلافية التي تتعلق بهذا القانون، وما يخرج من صوتيات نحاول أن نرفعها للجهات ذات الاختصاص، في محاولة لوضع تعديلات تساهم في تطوير الفكر القانوني". ( وال - بنغازى )