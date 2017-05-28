اختتام دورة الإجراءات الجمركية لأعضاء مصلحة الجمارك الجدد ببلدية الخمس .الأحد ، 28-05-2017 - 12:47:00

الخمس 28 مايو 2017( وال )- اختتمت بمركز جمارك ميناء الخمس البحري دورة الإجراءات الجمركية التي أستهدفت الأعضاء الجدد من منتسبي مصلحة الجمارك والتي أقيمت باشراف إدارة التخطيط والتدريب بالإدارة العامة لمصلحة الجمارك . وقد تلقى المستهدفون في هذه الدورة وعددهم " 14 " عضواً وعلى مدة " 10 " أيام جملة من المفاهيم المتعلقة بطبيعة العمل الجمركي ، وكيفية التطبيق العملي للإجراءات الجمركية بالصورة الصحيحة . وتخلل البرنامج الختامي للدورة توزيع شهادات التخرج على المشاركين بالدورة من قبل عميد بلدية الخمس ، ورئيس مركز جمارك ميناء الخمس البحري ، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وأعضاء المركز . ( وال )

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