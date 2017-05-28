قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين بالضفة الغربية .

رام الله 28 مايو 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 5 فلسطينيين من بينهم أسير محرر في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان إن دوريات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله انطلاقا من معسكر "عوفر" وداهمت منزل المحرر أحمد نوح هريش واعتقلته ، علما أن الاحتلال كان قد أفرج عن المعتقل قبل عدة شهور. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا اخر من بلدة فحمة لدى مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدخل عرابة جنوب جنين ونقلته إلى جهة مجهولة. واعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني ببلدة بيتونيا قضاء رام الله , إضافة إلى اعتقال فلسطينيين اثنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. .. ( وال ) ..