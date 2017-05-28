ثلاثة قتلى مدنيين في تفجير انتحاري شمال شرق بغداد .

بعقوبة(العراق) 28 مايو 2017( وال )- قتل ثلاثة مدنيين عراقيين وأصيب 16 آخرون بجروح في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف نقطة تفتيش للقوات الامنية وسط مدينة بعقوبة (60 كلم) شمال شرق العاصمة بغداد. وقال مصدر في الشرطة العراقية اليوم "إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في نقطة تفتيش للقوات الأمنية في شارع المحافظة وسط مدينة بعقوبة". وأضاف أن التفجير "أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 16 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد القوات الأمنية بجروح مختلفة" مبينا أن هناك خمس حالات حرجة في صفوف الجرحى. وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية طوقت منطقة الحادث ومنعت الحركة فيها تحسبا من وقوع هجمات أخرى. وتشهد مدن محافظة ديالى شمال شرق بغداد هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة بين الحين والآخر وذلك لوجود جيوب لتنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية (داعش) الارهابي التي ما زالت تنشط في المحافظة.