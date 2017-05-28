الصين: مقاتلاتنا لم تعترض طائرة مراقبة أمريكية وإنما كانت تتحقق من هويتها .

بكين 28 مايو 2017 (وال)- نفت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأحد اعتراض مقاتلات صينية من طراز (جي - 10) طائرة مراقبة تابعة للبحرية الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي يوم الخميس الماضي, وأوضحت أن المقاتلات كانت تتحقق من هوية الطائرة الأمريكية وأنها قامت بمهمتها بطريقة قانونية ومهنية ومنة. كما انتقدت وزارة الخارجية الصينية - في بيان رسمي - تكرار اختراق طائرات أمريكية المجال الجوي الصيني, فيما يمثل انتهاكا لسيادة البلاد ويهدد بتعريض حياة قوات البلدين من العاملين بالخطوط الأمامية للخطر. وحذرت من أن مثل هذه التصرفات والأفعال قد تتسبب في وقوع مشاكل أمنية عسكرية بالنسبة للجانبين, مطالبة الولايات المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح هذا الوضع وتجنب تكرار مثل تلك التصرفات في المستقبل, مؤكدة أن الجيش الصيني سيؤدي واجبه ويحمي سيادة البلاد وأمنها بكل حزم. وكانت الصين أعلنت يوم الخميس الماضي أن قواتها البحرية أرسلت فرقاطتين مجهزتين بالصواريخ لطرد سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية لإبحارها بالقرب من جزر نانشا الصينية في بحر الصين الجنوبي بدون الحصول علي تصريح مسبق. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رن قوه تشيانغ - في تصريح رسمي - إنه تم إرسال الفرقاطتين لتوجيه تحذير إلى المدمرة الأمريكية "يو اس اس ديوى" التى دخلت المياه المحيطة بجزر نانشا وحثها علي مغادرة المنطقة. كما حث المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ - في تصريح - الولايات المتحدة على التوقف عن القيام بأعمال استفزازية تمس سيادتها ومصالحها الأمنية حتى لا تؤثرعلى السلام والاستقرار الإقليميين والوضع العام للتعاون الصيني الأمريكي. ...( وال ) ...