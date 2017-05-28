النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 28 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح براني وتكون متغيرة الاتجاه يوم الغد على الخمس سرعتها ما بين (05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر ، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء الليل وفي الصباح الباكر على الخمس ، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب خفيف. * الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريـح بحري على الخليج وبنغازي وتكون متغيرة الاتجاه إلى براني على الجبل الاخضر وشرش على بقية الساحل سرعتها ما بيـن (05-15) عقدة ، وتصل إلى (20) عقدة على ساحل بنغازي ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . ( وال )