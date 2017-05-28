الهند تضع أجهزها الامنية في حالة تأهب قصوى تحسبا لعمليات إرهابية .

نيودلهي 28 مايو 2017 (وال) - أعلنت السلطات الهندية مساء أمس السبت أنها وضعت كافة أجهزتها الأمنية في حالة تأهب قصوى وذلك تحسبا لعمليات إرهابية محتملة في عدد من ولايات البلاد. وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد حسب الخلية الأمنية الخاصة التابعة لشرطة العاصمة نيودلهي بأن "تحذيرا أمنيا صدر بشأن احتمال وقوع عمليات إرهابية في مدينتي نيودلهي ومومباي فضلا عن ولايتي البنجاب وراجستان الحدوديتين". وأضافت الخلية الأمنية أن "مصالح الشرطة تلقت معلومات استخباراتية حول عزم مجموعة مكونة من 21 شخصا من جماعة (عسكر طيبة) عبرت مؤخرا الحدود الباكستانية إلى داخل الهند بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في عدد من المواقع الحساسة والمناطق المزدحمة داخل البلاد" . وأشار المصدر ذاته إلى أنها حذرت مصالح الشرطة الهندية وطالبتها بتكثيف الإجراءات والتدابير الأمنية في الساحات العامة ومحطات القطارات والميترو والأسواق والفنادق والملاعب الرياضية وغيرها . وتتهم السلطات الهندية جماعة (عسكر طيبة) المتشددة التي تتمركز داخل الأراضي الباكستانية بالمسؤولية عن تدبير وتخطيط وتنفيذ عدد من الهجمات والاعتداءات الإرهابية داخل البلاد خلال السنوات الماضية. ...( وال ) ...