عدد من الجمعيات الخيرية تشرع في توزيع السلال الرمضانية والإعانات المالية على الأسر المحتاجة والأرامل .

طرابلس 28 مايو 2017(وال)- شرعت عدد من الجمعيات الخيرية في توزيع عدد كبير من السلال الرمضانية والإعانات المالية على الأسر المحتاجة والأرامل ، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، خاصة الأسر المتواجدة بالقرى النائية والمناطق البعيدة . وأوضحت مصادر بإحدى الجمعيات الخيرية لوكالة الأنباء الليبية " وال " أن توزيع هذه المساعدات يندرج ضمن الجهود التضامنية والتكافلية الخاصة بشهر رمضان التى تقوم بها الجمعيات الخيرية .. لافتة إلى أن جل هذه المساعدات هي من قبل المتبرعين من أهل البر والإحسان ، الذين يغتنمون قدوم هذا الشهر الكريم ويبادرون بتقديم الإعانات المالية التي تكفل توفيراحتياجات هذه الأسر . ( وال )