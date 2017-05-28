تفعيل العمل القضائى والاتفاق على افتتاح فرع لجهاز الشرطة القضائية بسرت .

سرت 28 مايو 2017(وال)- تركز الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بسرت على مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بكيفية تفعيل العمل القضائى والنيابى بالمدينة ، اضافة إلى مناقشة ملف صيانة المقار القضائية بسرت والمتمثلة فى مجمع المحاكم بالمدينة ومؤسسة الاصلاح والتأهيل ومحكمة سرت الابتدائية وحصر الاحتياجات العاجلة والنواقص لتجهيز هذه المقار عقب صيانتها من وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني . ووافق كيل وزارة العدل بحكومة الوفاق خلال الاجتماع على افتتاح فرع لجهاز الشرطة القضائية بسرت لما يمثلة من أهمية فى حراسة وتأمين المقار القضائية من محاكم ونيابات بسرت ، وتأمين جلسات المحاكم . وضم الاجتماع عميد بلدية سرت " مختار خليفة المعدانى " ووكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق "عبد الرحمن ابوبريق " وعضو المجلس البلدى سرت " إبراهيم امليطان " ، ورئيس جهاز الشرطة القضائية عميد " محمد البشنة " ، والقاضي المستشار " صالح شوايل " رئيس نيابة سرت وعدد من وكلاء النيابة وضباط بجهاز الشرطة القضائية . ( وال - سرت )