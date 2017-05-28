جمعية " فرح " لرعاية الأيتام بطرابلس توزع سلال رمضانية لـ 20 اسرة محتاجة بترهونة .

ترهونه 28 مايو 2017(وال)- قامت جمعية " فرح " لرعاية الأيتام إحدى مؤسسات المجتمع المدني بطرابلس بتسليم " 20 " سلة رمضانية متكاملة تحتوى على مواد غذائية إلى عدد من الاسر المحتاجة بمدينة ترهونة . وقد تولى تسليم هذه المساعدات على الاسر المحتاجة عدد من شباب ترهونة الخيرين . يشار إلى ان جمعية " اليُسر " للأعمال الخيرية ، ومؤسسة " ابناء ترهونة " للأعمال الخيرية قد شرعتا مع حلول شهر رمضان المبارك في تقديم المساعدات إلى مئات الاسر المحتاجة بمدينة ترهونة . ( وال )