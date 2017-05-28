الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من اعمال العنف التي شهدتها طرابلس .
الأحد ، 28- 05- 2017 - 10:21:00
\n بروكسل 28 مايو 2017 ( وال) - أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من اعمال \nالعنف التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا .\n وأكدت خدمة العمل الخارجي للإتحاد الأوروبي في بيان لها أمس السبت \nأن\" تجدد العنف في طرابلس يعرض للخطر البداية الواعدة للحوارالذي يهدف \nإلى تعزيز المصالحة في ليبيا\".\n وشدد الاتحاد الأوروبي في بيانه على أنه لايمكن حل الازمة السياسية في \nليبيا عن طريق العمليات العسكرية ، داعيا القادة السياسيين الليبيين \nبمختلف أطيافهم إلى الاجتماع لحل النزاع من خلال التفاوض والتوافق في \nعملية يقودها الليبيين بأنفسهم تحت رعاية الأمم المتحدة.\n ...( وال ) ...