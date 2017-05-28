الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من اعمال العنف التي شهدتها طرابلس .



بروكسل 28 مايو 2017 ( وال) - أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من اعمال

العنف التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا .

وأكدت خدمة العمل الخارجي للإتحاد الأوروبي في بيان لها أمس السبت

أن\" تجدد العنف في طرابلس يعرض للخطر البداية الواعدة للحوارالذي يهدف

إلى تعزيز المصالحة في ليبيا\".

وشدد الاتحاد الأوروبي في بيانه على أنه لايمكن حل الازمة السياسية في

ليبيا عن طريق العمليات العسكرية ، داعيا القادة السياسيين الليبيين

بمختلف أطيافهم إلى الاجتماع لحل النزاع من خلال التفاوض والتوافق في

عملية يقودها الليبيين بأنفسهم تحت رعاية الأمم المتحدة.

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