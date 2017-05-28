تَنظيم مُنتدى أُوروبي أَفريقي بالجاّمعة الليبية البريطانيّة .

بنغازي 28 مايو 2017(وال)- نظَمت الجامعة الليبية البريطانية منتدى أوروبي أفريقي في إطار التطبيق العملي في إحدى متطلبات مادة العلاقات السياسية الدولية بهدف خلق كوادر دبلوماسية متميزة بتدريب طلاب هذه المادة على النحو العملي والنظري لانطلاقهم لسوق العمل . وقال عضو هيأة التدريس بالجامعة الليبية البريطانية د " مدحت العمامي " إن هذه الخطوة تعتبر متميزة للطلاب الذين لديهم الرغبة في توليهم مناصب في ليبيا والتقدم بالدولة نحو الأمام في ظل هذه الظروف الصعبة. من جانبها أكدت الأستاذة " أسماء أمبارك الحاسي " ، عضو هيأة التدريس بالجامعة الليبية البريطانية، إن الغرض من اقامة هذا المنتدى هو تأهيل الطلاب المتدربين وإعدادهم للانطلاق لسوق العمل ، وذلك رغبة من قبل المعهد الدبلوماسي وبرعاية الجامعة الليبية البريطانية . وقالت " الحاسي " سيكون لنتائج هذا المنتدى مردود جيد على المجتمع الليبي من خلال هذا التطبيق العملي بعيداً عن الكتب والتعليم التقليدي .. مؤكدة على استمرار العمل على هذا النحو لتكوين كوادر متخصصة تكون واجهة للدولة الليبية " . ( وال - بنغازى )