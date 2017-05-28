الجيش التركي يعلن مقتل 13 عضوا بحزب العمال الكردستاني شمال العراق.

أنقرة 28 مايو2017 (وال) - أعلن الجيش التركي اليوم الأحد مقتل 13 من أعضاء حزب العمال الكردستاني, وذلك في غارات جوية شمال العراق. وقال الجيش -حسبما افادت به مصادر اخبارية -إن الطائرات الحربية ضربت سبعةأهداف لحزب العمال الكردستاني في منطقة "أفاسين-باسيان" شمال العراق وقتلت 3 مسلحين يعتقد أنهم كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم. وفي غارة جوية منفصلة في مدينة "فان" جنوب شرق تركيا في وقت متأخر من الليلة الماضية, قال الجيش إن الطائرات الحربية قتلت عشرة اخرين من مقاتلي حزب العمال الكردستاني. يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني - الذي نفذ تمردا استمر ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا - لديه معسكرات في جبال شمال العراق بالقرب من الحدود التركية وتعتبره تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. ...( وال ) ...