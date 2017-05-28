الجيش السوداني يؤكد إحكام سيطرته على المناطق الحدودية .

الخرطوم 28 مايو 2017 (وال) - أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته التامة على كافة المناطق الحدودية مع دولتي جنوب السودان وليبيا منعا لأي تسلل محتمل للحركات المسلحة المتمردة إلى مناطق دارفور. وأوضح المقدم "ادم صالح" الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع بالجيش في تصريح له امس السبت أن قوات الجيش نفذت خطة انتشار محكمة وقامت بعمليات تمشيط دقيقة لكافة المناطق الحدودية وقضت على جيوب الحركات المسلحة الهاربة التي تسللت خلال الأيام الماضية. وأضاف "صالح" أن عمليات التأمين جاءت شاملة وأدت لعودة الحياة لطبيعتها في المناطق الحدودية وانسياب حركة التجارة وتعزيز التعايش السلمي والسلام الاجتماعي. وجدد الحرص على تحقيق الأمن الاقليمي والتصدي الحاسم لأي جهات تفتعل الأزمات من أجل العودة إلى مربع الحرب .. مؤكدا وجود عمليات رصد دقيق لتحركاتها وخطط متقدمة لمواجهتها. .. ( وال ) ..