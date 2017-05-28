مقتل 14 من عناصر الحوثي وصالح في قصف غربي تعز .

عدن 28 مايو 2017 ( وال ) - أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 14 وإصابة 23 اخرين من عناصر الحوثي وحليفها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح , وإصابة العشرات في قصف لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مواقع لهم غربي تعز. ونقلت مصادر اعلامية اليوم الأحد عن المصادر "إن الطيران استهدف بخمس غارات تعزيزات للانقلابيين في إشارة عناصر الحوثي وصالح شمال مديرية المخا غربي مدينة تعز كانت قادمة من الخوخه في محافظة الحديدة غربي اليمن, وأدت الغارات إلى مقتل 9 وإصابة 13 اخرين, وتدمير أربع عربات. وأضاف المصدر العسكري أن المقاتلات شنت أيضا غارات على مواقع شرقي معسكر خالد وقرب مركز مديرية موزع, ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 10 اخرين. كما استهدف الطيران مواقع واليات الحوثيين وقوات صالح في جبال كهبوب بمديرية المضاربة غربي محافظة لحج جنوبي اليمن.