المجلس الأعلى للمصالحة يطالب بوقف العنف في طرابلس وتغليب لغة الحوار والعقل .

طرابلس 28 مايو 2017 ( وال) - طالب المجلس الأعلى للمصالحة أطراف النزاع في العاصمة طرابلس ب"الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد والعنف وتغليب لغة الحوار والعقل". ودعا المجلس في بيان له اليوم إلى "تجنيب العاصمة طرابلس أي شكل من أشكال العنف والاقتتال وإبعاد سكانها عن أي صراعات تضر بمصلحة المدينة وسكانها". وفيما حمل المجلس "كل من يطلق رصاصة أو قذيفة مسؤولية قطرة دم قد تنزف أو روح بريئة قد تزهق في هذا الشهر الفضيل ، أكد المجلس أن "أعمال العنف والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد تؤثر سلبا على الأمن والسلم الاجتماعي وتعرقل تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة وتعيق جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار" . ...( وال ) ...