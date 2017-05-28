اليابان تؤكد أهمية التعاون مع روسيا والصين لحل القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية .

روما 28 مايو2017 (وال) - أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو بي أهمية التعاون مع روسيا والصين لحل القضايا المتعلقة ببرنامجي كوريا الشمالية النووي والصاروخي. ونقلت قناة "روسيا اليوم" امس السبت خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام قمة السبع الكبار في إيطاليا,"إنه في حال لم يكن هناك تعاون في هذه القضايا فإن تهديد الأمن يمكن أن يزداد مثل الأمراض المعدية". ووصف التعاون مع روسيا والصين بالمهم, داعيا إلى الوحدة والعمل. ويأتي ذلك رغم تأكيد مجموعة السبع أنها مستعدة لفرض عقوبات إضافية على روسيا. ...( وال ) ...