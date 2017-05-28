وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ملتزمة بمحاربة الإرهاب .

نيويورك 28 مايو 2017 ( وال) - اعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس امس السبت أن بلاده ملتزمة بمحاربة الإرهاب. وقال الوزير الامريكي فى كلمة أمام 936 من الخريجين فى ملعب لكرة القدم بالأكاديمية العسكرية الأمريكية فى وست بوينت شمالى مدينة نيويورك ان التفجير الانتحاري في قاعة موسيقية فى مدينة مانشستر بانجلترا حيث قتل 22 شخصا" خسارة مأسوية فى مانشستر تبرز الغرض من دراستكم وتدريبكم لعدة سنوات فى معهد النخبة هذا". وقال "ان اعداءنا يراقبون ولكن بالتزامكم سوف تثبتون للعدو أنه مخطىء بل مخطىء تماما". وكانت أكاديمية وست بوينت العسكرية قد تأسست فى مايو 1802 .. ...( وال) ...