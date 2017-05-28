كوريا الشمالية تحث جارتها الجنوبية على إلغاء نشر "ثاد".

بيونغ يانغ 28 مايو 2017 ( وال) -دعت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية على إلغاء نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي للارتفاعات العالية "ثاد" مع الولايات المتحدة حسبما ذكرت وكالة الإعلام الرسمية اليوم الأحد. ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن متحدث باسم لجنة السلام الوطني الكورية امس السبت إن أناس من جميع الأسلاك في كوريا الجنوبية يطالبون على نحو متزايد بإلغاء نشر "ثاد". وقالت اللجنة إن "نشر ثاد أو سحبه سيكون بمثابة حجر زاوية في التفريق ما بين تصرفات التملق للغرباء وموقف تحديد أولويات الأمة ولا يجب أن يكون هناك أي حل وسط هنا". ووجهت اللجنة انتقادات إلى المحافظين في كوريا الجنوبية لدفاعهم عن نشر المنظومة كما انتقدت الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة لاعتمادها "نهجا متناقضا مع المطالب الشعبية المتمثلة في سحب نظام ثاد". وقد ألمح بعض السياسيين في كوريا الجنوبية مؤخرا إلى تجميد نشر "ثاد" مقابل قيام كوريا الشمالية بوقف تجاربها النووية والصاروخية. وكانت الحكومة الكورية الجنوبية السابقة وافقت على السماح للولايات المتحدة بنشر نظام "ثاد" العام الماضي. ولاقى هذا القرار أيضا معارضة شديدة من الصين وروسيا. ...( وال ) ...