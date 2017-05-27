المحرر السياسي لوكالة الأنباء الليبية يهنئ الشعب الليبي والمسلمين في أنحاء العالم كافة بحلول شهر رمضان المبارك.
السبت ، 27- 05- 2017 - 22:59:00
طرابلس 27 مايو 2017 ( وال ) - هنأ المحرر السياسي لوكالة الأنباء الليبية الشعب الليبي والمسلمين في أنحاء العالم كافة بحلول شهر رمضان المبارك معرباً عن امله في أن يكون هذا الشهر الكريم بارقة أمل تفيض بالأمن والإستقرار وتعود أيامه بصيامها ولياليه بقيامها وقد تحقق لشعبنا ما يصبوا إليه من تقدم .\\nوقال المحرر في تعقيب له بالمناسبة إن شهر رمضان هو عنوان للمحبة والتكافل والتراحم والتواصل وعلينا أن نستغل أجوائه الإيمانية للنفور من السلبيات والقبول على الإيجابيات في القول والعمل وأن نطهر قلوبنا وعقولنا من كل الأدران حتى نعيد للوطن صورته الجميلة التي ضحى من أجلها خيرة شبابنا وأن نبتعد كل البعد عن الإنجرار وراء احاديث الخواء السياسي وأصحاب الوجدان العليل التي لم نجني من ورائها إلا إهدار الوقت وتبديد الثروات وإزهاق الأرواح وتمزيق الوطن وألإرهاق الإقتصادي الذي يدفع فاتورته اليومية المواطن البسيط . \\nوأكد المحرر في تعقيبه أن كل محاولات جر الوطن الى متاهات الفتن والصراعات والمماحكات السياسية مصيرها الفشل لأن سيرورة التاريخ تؤكد أن الأنتصار دائماً للشعوب .\\nواختتم المحرر تعقيبه بالقول نأمل أن يكون هذا الشهر الكريم مناسبة للتسامح وتصافي القلوب ومعانقة المستقبل من خلال نبذ لغة السلاح والإحتكام الى لغة الحوار بروح ولسان وطني بعيداً عن كل التدخلات والنزعات المتشددة .\\n\\n...( وال )...