اختتام المَرحلة الأولى من الدوري التنشيطي لرياضة الفروسية في بَنغازي .

بنغازي 27 مايو 2017 (وال)- اختتمت يوم الخميس الماضى المرحلة الأولى من الدوري التنشيطي لرياضة الفروسية وقفز الحواجز الذي نظمه وأشرف عليه نادي شهداء بنغازي للفروسية وقفز الحواجز بفوز الفارس عبدالرحمن طارق بوخطوة، على الفرس جمانة بالترتيب الأول. وكان الدوري استمر لمدة 26 أسبوعاً بمشاركة 19 فارساً من فئة الخيول التعليمية، وفاز بالترتيب الثاني الفارس فرج علاء المصلي، على فرس المغيرة، كما فاز بالترتيب الثالث الفارس علاء عبدالعزيز القداري على الجواد قوس قزح، فيما فاز بالترتيب الرابع الفارس حمودة نجيب بن أجليل على الجواد زورو. وفي فئة الناشئين تحصل على الترتيب الأول الفارس فرج علاء الدين المصلي على الجواد الأسطورة، والترتيب الثاني الفارسة فاطمة علاء الدين المصلي على الفرس وردة، والترتيب الثالث الفارس إسلام فيصل الغزالي على الجواد رُمانة. أما في الفئة المفتوحة فقد ظفر بالترتيب الأول الفارس حمودة بن جليل على الفرس آرنيكا، والفئة (أ) تفوق فيها الفارس عوض أحمد أخليفة على الجواد الثائر. وقامت إدارة نادي شهداء بنغازي للفروسية بتكريم الفائزين بالتراتيب الأولى بكؤوس وقلائد. هذا وستنطلق المرحلة الثانية من الدوري التنشيطي في الأسبوع الثاني من رمضان، كما أن نادي شهداء بنغازي للفروسية يستعد لإقامة مهرجان فرسان ليبيا في شهر سبتمبر من العام الجاري حيث سيشارك العديد من فرسان ليبيا في هذا المهرجان. (وال) ...