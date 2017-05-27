منظمة امداد للاعمال الخيرية وبالتعاون مع اليونسيف ستقوم بصيانة ( 10 ) مدارس بضواحى سرت .

سرت 27 مايو 2017( وال )- اكد عميد بلدية سرت مختار المعدانى \\\"\

ان منظمة امداد للاعمال الخيرية بالمنطقة الغربية ستشرع خلال اليومين القادمين بصيانة عدد ( 10 ) مؤسسات تعليمية بضواحى سرت وذلك ضمن مشروع اليونسيف .\

واوضح \\\" المعداني \\\" لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت - ان المنظمة ستقوم باعمال صيانة للبنية التحتية والصرف الصحى وخطوط المياه الخاصة بالمدارس المراد صيانتها .\

واشار عميد بلدية سرت انه تم الاتفاق مع منظمة امداد الخيرية امس ضمن مشاريع اليونسيف بتقديم الدعم لمدينة سرت .\

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