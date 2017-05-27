اجتماع موسع بسرت لتفعيل العمل القضائى ، وافتتاح فرع لجهاز الشرطة القضائية.

سرت 27 مايو 2017 ( وال )- عقد بسرت امس اجتماع موسع ضم وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق \" عبدالرحمن ابوبريق \" و عميد بلدية سرت

\" مختار المعدانى \"وعضو المجلس \" ابراهيم امليطان \" ورئيس جهاز الشرطة القضائية العميد \"محمد البشنة \"والقاضى المستشار صالح شوايل\" رئيس نيابة سرت وعدد من وكلاء النيابة والضباط بجهاز الشرطة القضائية .

وقال مراسل وكالة الانباء الليبية - ان الاجتماع ناقش كافة الموضوعات التى من شانها تفعيل العمل القضائى والنيابى بسرت .

كما تناول ملف صيانة المقار القضائية متمثلة فى مجمع المحاكم بالمدينة ومؤسسة الاصلاح والتأهيل و محكمة سرت الابتدائية اضافة الى حصر الاحتياجات العاجلة والنواقص لتجهيز هذه المقار عقب صيانتها من قبل وزارة العدل .

واوضح ان وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق وافق على افتتاح فرع لجهاز الشرطة القضائية بسرت لما يمثلة الجهاز من اهمية فى حراسة وتامين المقار القضائية من محاكم ونيابات وتامين جلسات المحاكم مشيرا الى ان عدد منتسبي من ابناء سرت يبلغ ( 113 ) عنصر .



...(وال-سرت)...