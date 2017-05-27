تكليف العقيد \"محمد يحيي خليفة الدامجة \"بمهام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية.

طرابلس 27 مايو 2017 ( وال ) - أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني \" العارف الخوجة \" قرارا بتكليف العقيد \"محمد يحيي خليفة الدامجة \"بمهام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية.

و‏نشرت صفحة مكتب الاعلام الامني بالوزارة صورة من القرار والذي كلف بموجبه وفي مادته الاولى العقيد \"محمد يحيى خليفة الدامجة \"بمهام مدير للإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية ، فيما نصت مادته الثانية على أن يتم العمل بالقرار بتاريخ صدوره .



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