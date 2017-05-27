تكليف العقيد \"محمد يحيي خليفة الدامجة \"بمهام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية.
السبت ، 27- 05- 2017 - 21:20:00
طرابلس 27 مايو 2017 ( وال ) - أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني \" العارف الخوجة \" قرارا بتكليف العقيد \"محمد يحيي خليفة الدامجة \"بمهام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية.\nونشرت صفحة مكتب الاعلام الامني بالوزارة صورة من القرار والذي كلف بموجبه وفي مادته الاولى العقيد \"محمد يحيى خليفة الدامجة \"بمهام مدير للإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية ، فيما نصت مادته الثانية على أن يتم العمل بالقرار بتاريخ صدوره .\n\n...( وال )...