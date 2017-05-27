وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق يتفقد مع مسؤولي سرت مقار مجمع محاكم ومؤسسة الاصلاح ومحكمة سرت الابتدائية .



سرت 27 مايو 2017 ( وال )- قام وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطنى \" عبدالرحمن ابوبريق \"ورئيس جهاز الشرطة القضائية العميد محمد البشنة بزيارة تفقدية الى مدينة سرت امس تفقدوا خلالها رفقة عميد البلدية سرت \"مختار المعداني \"وعضو المجلس البلدي \" إبراهيم مليطان \"ورئيس مكتب الشرطة القضائية الملازم \"كمال زوبي \" والمستشار القاضي \"صالح شوايل \"رئيس نيابة سرت المقار القضائية والنيابية ومؤسسة الاصلاح بسرت التى تعرضت معظمها لاضرار حرب التحرير العام الماضى .

وقال مراسل وكالة الانباء الليبية - ان الجولة التفقدية لمرافق وزارة العدل شملت مجمع محاكم سرت القضائية ونيابة سرت ومحكمة سرت الابتدائية ومؤسسة الاصلاح والتاهيل بسرت وعدد من المرافق التابعة لها .

واوضح ان وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق ومرافقيه اطلعوا على الاضرار بعدد من المقار القضائية نتيجة حرب التحرير التى شهدتها مدينة سرت العام الماضى .

وأضاف انه وعلى هامش الزيارة لمجمع المحاكم بسرت التقوا افراد الشرطة القضائية واكدوا على ضرورة تفعيل العمل القضائي بالمدينة بالاضافة الى الشروع بتجهيز مصلحة الاصلاح والتأهيل وكافة المرافق التابعة لها .

ومن جهته أكد عميد بلدية سرت \" مختار المعدانى \"خلالة كلمة القاها دعم المجلس البلدي لرجال الشرطة والقضاء والنيابة .



(وال-سرت)