عودة اتصالات المدار وليبيانا لمدينة سرت بعد توقف دام قرابة عامين .

سرت 27 مايو 2017( وال )- عادت منظومات الاتصالات لشركتى ليبيانا

والمدار الى وسط مدينة سرت بعد ظهر اليوم السبت بعد انقطاع تام على المدينة لقرابة عامين .

وقال مراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان عودة الاتصالات لشبكة ليبيانا كانت من يومين والمدار عادت اليوم الى وسط المدينة .

وأكد ان عودة الاتصالات تمت بفضل جهود المجلس البلدى سرت ومكتب شركة هاتف ليبيا وغرفة العمليات العسكرية بسرت ومكاتب شركات المدار وليبيانا ، مشيرا بأنه تم عودة الاتصالات الهاتفية للهاتف الثابت والريفى بالمدينة مند شهر تقريبا .

ومن جهته اكد رئيس مكتب اتصالات سرت \" احمد يوسف \" لمراسل ( وال ) انه سيتم غدا القيام باعمال تجريبية لشبكة ليبيانا من اجل تشغيلها بالكامل من المقسم الخاص بالشركة ليتم تفعيلها ، موضحا بان خدمات الهاتف الارضى الثابت والهاتف الريفى تعمل بحالة جيدة فى كافة الاحياء السكنية وكذلك خدمات الانترنت \" الدى - سى -ال ) سيتم تفعيلها خلال اليومين القادمين .

واشار رئيس مكتب اتصالات سرت الى ان خدمات الانترنت ( الواى ماكس ) جارى العمل على عودة خدماتها للمدينة من قبل شركة ليبيا للاتصالات والتقنية ، مبينا ان عدد من الشركات الخاصة فى مجال الاتصالات وخدمات الانترنت وصلت الى مدينة سرت منها الشركة الدولية للاتصالات وان الهدف منها هو تحسين خدمات الانترنت بسرت وبسرعة فائقة وتوفير الخدمات الهاتفية .

واعرب مدير مكتب اتصالات هاتف ليبيا بسرت عن تهانيه وكافة العاملين من مهندسين وفنيين وموظفين بمكاتب شركات هاتف ليبيانا والمدار بسرت للشعب الليبى عامة واهالى سرت خاصة بمناسبة شهر رمضان الكريم ورجوع التغطية الهاتفية وكافة الاتصالات الهاتفية الثابتة والمحمولة لمدينة سرت بعد غياب قرابة عامين .



(وال-سرت)