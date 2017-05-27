عودة اتصالات المدار وليبيانا لمدينة سرت بعد توقف دام قرابة عامين .
السبت ، 27- 05- 2017 - 20:43:00
سرت 27 مايو 2017( وال )- عادت منظومات الاتصالات لشركتى ليبيانا\nوالمدار الى وسط مدينة سرت بعد ظهر اليوم السبت بعد انقطاع تام على المدينة لقرابة عامين .\nوقال مراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان عودة الاتصالات لشبكة ليبيانا كانت من يومين والمدار عادت اليوم الى وسط المدينة .\nوأكد ان عودة الاتصالات تمت بفضل جهود المجلس البلدى سرت ومكتب شركة هاتف ليبيا وغرفة العمليات العسكرية بسرت ومكاتب شركات المدار وليبيانا ، مشيرا بأنه تم عودة الاتصالات الهاتفية للهاتف الثابت والريفى بالمدينة مند شهر تقريبا .\n ومن جهته اكد رئيس مكتب اتصالات سرت \" احمد يوسف \" لمراسل ( وال ) انه سيتم غدا القيام باعمال تجريبية لشبكة ليبيانا من اجل تشغيلها بالكامل من المقسم الخاص بالشركة ليتم تفعيلها ، موضحا بان خدمات الهاتف الارضى الثابت والهاتف الريفى تعمل بحالة جيدة فى كافة الاحياء السكنية وكذلك خدمات الانترنت \" الدى - سى -ال ) سيتم تفعيلها خلال اليومين القادمين .\nواشار رئيس مكتب اتصالات سرت الى ان خدمات الانترنت ( الواى ماكس ) جارى العمل على عودة خدماتها للمدينة من قبل شركة ليبيا للاتصالات والتقنية ، مبينا ان عدد من الشركات الخاصة فى مجال الاتصالات وخدمات الانترنت وصلت الى مدينة سرت منها الشركة الدولية للاتصالات وان الهدف منها هو تحسين خدمات الانترنت بسرت وبسرعة فائقة وتوفير الخدمات الهاتفية .\nواعرب مدير مكتب اتصالات هاتف ليبيا بسرت عن تهانيه وكافة العاملين من مهندسين وفنيين وموظفين بمكاتب شركات هاتف ليبيانا والمدار بسرت للشعب الليبى عامة واهالى سرت خاصة بمناسبة شهر رمضان الكريم ورجوع التغطية الهاتفية وكافة الاتصالات الهاتفية الثابتة والمحمولة لمدينة سرت بعد غياب قرابة عامين .\n\n(وال-سرت)