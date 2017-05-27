الإكثار من تناول اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بأمراض السرطان والقلب والسكري (دراسة).

واشنطن 27 مايو 2017 (وال) - أفادت دراسة أميركية حديثة نشرت نتائجها بدورية (بريتيش ميديكال جورنل) بأن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يزيد خطر الوفاة بأمراض شائعة على رأسها السرطان والسكري وأمراض القلب إلى جانب جميع المسببات الأخرى للوفاة. وللوصول إلى نتائج الدراسة تابع الباحثون بالمعهد الوطني الأمريكي للسرطان حالة نحو 537 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 50 و71 عاما لكشف العلاقة بين اللحوم والوفاة بالأمراض الخطيرة. وأثبتت النتائج أن الأشخاص الذين استهلكوا لحوما حمراء بكميات أكبر زادت احتمالات وفاتهم نتيجة مجموعة متنوعة من المسببات بنسبة 26 في المئة مقارنة بأولئك الذين تناول اللحوم بكميات أقل. وتوصل الباحثون أيضا الى أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من اللحوم البيضاء بما في ذلك الدواجن والأسماك كانوا أقل عرضة للوفاة نتيجة جميع المسببات بنسبة 25 في المئة خلال فترة الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل منها. وأوضح الباحثون أن" الإكثار من اللحوم الحمراء يزيد نسب الوفاة بأمراض على رأسها السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية والأمراض الدماغية الوعائية وأمراض الجهاز التنفسي والسكري والالتهابات وأمراض الكلى وأمراض الكبد المزمنة فضلا عن جميع الأسباب الأخرى". وقال قائد فريق البحث الدكتور راش اعتمادي من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان "تؤكد استنتاجاتنا تقارير سابقة عن الروابط بين اللحوم الحمراء والوفاة المبكرة وهي أيضا كبيرة بما يكفي لإبراز روابط مماثلة بتسعة مسببات مختلفة للوفاة". وكانت دراسات سابقة حذرت من الإفراط في تناول الدهون المشبعة ضمن النظام الغذائي وعلى رأسها اللحوم الحمراء لأنها تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.