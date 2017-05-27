مقتل 29 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شرق تركيا.

أنقرة 27 مايو 2017 (وال) - أعلنت السلطات التركية مقتل 29 مسلحا من حزب العمال الكردستاني خلال عملية أمنية بولاية (أجري) شرق تركيا. وذكرت مصادر اعلامية تركية أن فرق العمليات" نفذت عملية في المنطقة على خلفية حرق مسلح من الحزب ثلاث شاحنات" ،مضيفا أن "ثلاثة عناصر من القوات التركية قتلوا خلال الاشتباكات التي اندلعت مع عناصر الحزب في العملية الأمنية". وتستهدف قوات الأمن والجيش التركيين مواقع حزب العمال الكردستاني وعناصره جنوب وجنوب شرق البلاد ردا على هجمات مسلحة تنفذها الأخيرة داخل البلاد بين الحين والخر مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن. وكان مدني قتل وأصيب اخر بجروح بالغة الخطورة أمس الجمعة إثر انفجار عبوة ناسفة على إحدى الطرق في ريف ولاية "باطمان" جنوب شرق تركيا.