مناورات عسكرية روسية على ضرب الغواصات في الأعماق بالمتوسط .

موسكو 27 مايو 2017 (وال) - كشف المكتب الإعلامي لدى أسطول البحر الأسود الروسي اليوم السبت, أن طواقم سفن الأسطول المذكور تدربت مؤخرا على ضرب غواصات العدو المفترض باستخدام قنابل الأعماق النفاثة. وقال رئيس المكتب الإعلامي لدى أسطول البحر الأسود ان "مجموعة السفن المكلفة, قد أنهت مؤخرا مناورات دورية في مياه المتوسط, تدربت خلالها على ضرب غواصات العدو المفترض بقنابل الأعماق النفاثة",مشيرا الى أن سفينة الحراسة "سميتليفي" تميزت في هذه لمناورات. وأضاف أن طواقم "سميتليفي", "تدربت بعد ذلك على إصابة الأهداف الجوية بصواريخ "فولنا", وتنظيم عمليات الدفاع الجوي والمضاد للغواصات, والكشف عن المجموعات التخريبية, وخوض المواجهة مع سفن العدو المفترض". وتابع ان , طواقم /سميتليفي/, وفرقاطتا /الأميرال جرجوروفيتش/ و/الأميرال إيسين/ المزودتان بصواريخ "كاليبر" المجنحة, "تمكنت بنجاح من تدمير مدفعية العدو المفترض البحرية وإخماده".