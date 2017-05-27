ارتفاع عدد ضحايا فيضانات سريلانكا إلى 100 قتيل .

كولومبو27 مايو 2017 (وال)- ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تعرضت لها سريلانكا مؤخرا إلى 100 مائة قتيل في وقت ما يزال فيه نحو 99 شخصا في عداد المفقودين. وأفاد مركز إدارة الكوارث السريلانكي بأن عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت مؤخرا مناطق "راتنابورا" و "كالوتارا" و"ماتارا" "متسببة في تسجيل عديد الانهيارات الأرضية ارتفع مع انتشال جثث أخرى الليلة الماضية وهذا اليوم ليبلغ 100 قتيل" ، مشيرا إلى تواصل عمليات البحث عن نحو 99 مفقودا آخرين طمرتهم الأوحال. وأوضح المصدر أن "أكثر المناطق تضررا جراء الانهيارات الرضية منطقتا /كالوتارا/ و /راتنابورا/" اللتان سجل بهما أكثر من 12 انهيارا أرضيا ما أسفر عن طمر أكثر من مئة منزل أو تعرضه لأضرار جزئية". وناشدت الحكومة الأشخاص الذين يعيشون بجانب بعض ضفاف الانهار القريبة من العاصمة بالاضافة إلى منطقة "ماتارا" الجنوبية بإخلاء منازلهم بسبب ارتفاع منسوب الفيضانات. وتعد موجة الفيضانات والانهيارات الأرضية الاسوأ منذ عام 2003 عندما قتل أكثر من 300 شخص بسبب فيضانات وانهيارات أرضية مماثلة في الاجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد مع بدء موسم الامطار الموسمية.