المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع بعمداء بلديات حوض مرزق .

طرابلس 27 مايو 2017 ( وال ) - التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنطف المهندس مصطفى صنع الله يوم الخميس الماضي بعمداء واعيان بلديات حوض مرزق ( وادي عتبه - قطرون - مرزق - الشرقية - تراغن ) وذلك بحضور كل من السيد خالد أبوخطوة مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة ، والسيد مختار عبدالدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة بالاضافة إلى اعضاء من منظمة الأمل للسلام والتنمية المستدامة و وكيل وزارة المواصلات وشؤون الطرق . وأكد المهندس مصطفى صنع الله خلال الاجتماع على أن منطقة الجنوب لاتقل أهمية عن باقي المناطق الاخرى في ليبيا الحبيبة، مشيدا بالدور الايجابي لعمداء واعيان المناطق الجنوبية والذي تُوج بإعادة فتح حقل الفيل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز . كما شدد " صنع الله " على إلتزام المؤسسة الوطنية للنفط ببرامج التنمية المكانية والمسؤولية الاجتماعية والتي تساهم في تحسين أوضاع المناطق المجاورة للحقول النفطية وذلك بحسب الأمكانيات المتاحة للمؤسسة . كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه مناطق حوض مرزق وأهم المقترحات والملاحظات التي تساهم في تحسين اوضاع المنطقة والكيفية التي تعمل من خلالها إدارة التنمية المستدامة للقيام ببعض المشاريع والبرامج التنموية في تلك المناطق . وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتقوم بدراسة و متابعة تنفيذ كافة المقترحات واعطاء الأولوية للمشاريع ذات الاهمية القصوى . ( وال )