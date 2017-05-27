مقتل 18 شخصا في انفجار سيارة مفخخة في شرق أفغانستان .

كابول 27مايو 2017 (وال)- اعلنت السلطات الافغانية اليوم السبت ان 18 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدف قافلة للقوات الأمنية في شرق أفغانستان . ونقلت مصادر إعلامية عن نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانش قوله أن "التفجير استهدف مجموعة من الحراس يقومون بتأمين القوات الأمريكية في ولاية "خوست" وأن الهجوم وقع بالقرب من محطة رئيسية للحافلات في الولاية وأسفرعن تدمير وإلحاق الضرر بعشرات المحال والعديد من المركبات". وأفاد المتحدث باسم حاكم ولاية خوست مبريز زدران أن عدد الضحايا مرشح للزيادة لأن بعض الجرحى في حالة خطيرة .