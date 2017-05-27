الاتحاد الأفريقي يدين هجوم "المنيا"بمصر ويدعو المجتمع الدولي الى تبني نهج عملي لمكافحة الإرهاب .

القاهرة 27مايو 2017 (وال)- أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي محمد" بـ"أشد" العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة "المنيا" جنوب مصر أمس الجمعة و دعا المجتمع المدني الى تبني نهج عملي لمكافحة الإرهاب . وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان له اليوم السبت على دعوته للمجتمع الدولي لتجديد التزامه بـ"هزيمة الجماعات الإرهابية والمتطرفة" و"تبني نهج عملي يرتكز من أجل إظهار تعبير أقوى عن الالتزام بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع صوره وأشكاله". و اعرب "فقي" عن خالص تعازي الاتحاد الأفريقي لعائلات الضحايا وعن تضامن الاتحاد الأفريقي مع مصر حكومة وشعب .