تونس تحتضن الدورة الاولى لكأس العالم لأساطير كرة القدم من 1 الى 5 ديسمبر 2017.

تونس 27 مايو 2017 (وال) - تحتضن تونس فعاليات النسخة الاولى لكاس العالم لأساطير كرة القدم من 1 الى 5 ديسمبر2017 وذلك بحضور ابرز نجوم اللعبة السابقين حيث سيشارك اكثر من 200 لاعب سابق سيمثلون حوالي 13 منتخبا من 4 قارات ستتنافس على اللقب العالمي في ملاعب رادس وسوسة والمنستير. وافادت "ماجدولين الشارني "وزيرة شؤون الشباب والرياضة خلال ندوة صحفة عقدت أمس الجمعة بضاحية قمرت بالعاصمة لتقديم تظاهرة كاس العالم للأساطير ان "تونس ستكون مطلع شهر ديسمبر القادم قبلة نجوم كرة القدم العالمية الذي كانت لهم صولات وجولات في ابرز ملاعب اوروبا والعالم وسنعمل على توفير كل الظروف لإنجاح هذا الحدث. وأكدت الشارني قائلة ان النسخة الاول لكاس العالم لأساطير كرة القدم تحظى بدعم قوي من قبل الاتحاد الدولي للعبة وسيكون النجاح الفني والتنظيمي للحدث المرتقب مؤشرا لتطويره في النسخ القادمة "حيث ستحتضن الصين النسخة الثانية لهذه التظاهرة في 2019 في حين تستضيف قطر النسخة الثالثة في 2021". يذكر ان النسخة الاولى لكاس العالم للأساطير ستعرف مشاركة منتخبات ايطاليا و البرازيل والمانيا و انجلترا واليابان و فرنسا والمملكة العربية السعودية واستراليا وهولندا واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية والارجنتين وتونس البلد المنظم اضافة الى مشاركة عدد من نجوم الكرة من قارتي افريقيا واسيا وامريكا حيث ستخوض عدد من المباريات فيما بينها وتستغرق المباراة الواحدة 60 دقيقة وستعهد مهمة ادارتها لأساطير حكام كرة القدم العالمية. وافاد ممثل الشركة الراعية التي تمتلك الحقوق الحصرية لكاس العالم لأساطير كرة القدم ان هذا الحدث سيكون له طابع خيري من خلال مجموعة من الاعمال الخيرية كالبيع بالمزاد العلني لأزياء واحذية نجوم كرة القدم السابقين سيذهب ريعها لذوي الحاجة وسيعرف الحدث المرتقب تغطية اعلامية هامة من خلال نقلها من طرف عدد من القنوات التلفزيونية العالمية والتي سيقع الكشف عنها خلال شهر يوليو القادم.