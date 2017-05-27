الأمم المتحدة تحذر من نزوح حوالي 200 ألف عراقي من مدينة الموصل خلال أيام .

نيويورك (الأمم المتحدة) 27 مايو 2017 ( وال) - حذرت منظمة الأمم المتحدة من نزوح حوالي 200 ألف عراقي من المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة التنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل بشمال البلاد خلال الأيام المقبلة حسبما ذكرت مصادر إعلامية اليوم السبت. ونقلت المصادر عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية ستيفن أوبراين إعرابه عن "قلقه الشديد لسلامة المدنيين الذين لا يزالون في مناطق يسيطر عليها المتشددون". وأشار المسؤول الأممي إلى وجود تقارير حول قيام مسلحي التنظيم بتفخيخ منازل عامرة واستهداف أطفال من قبل قناصة. وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين من الموصل ب760 ألف شخص كما أنها غير متأكدة من عدد المدنيين الذين لا يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين. ...( وال ) ...