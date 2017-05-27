تحقيق جودة عالية وسرعة فائقة في خدمات " الإنترنت " بمنطقة مزدة .

مزدة 27 مايو 2017( وال )- تمكنت شركة مزدة " واي فاي " لخدمات " الإنترنت " بالشراكة مع شركة التواصل للاتصالات وبايدي فنية ليبية من ربط الشبكة عن طريق " الفايبر " من طرابلس إلى غريان ومن غريان إلى مزدة عن طريق الهوائيات . وقد بدأ الإرسال التجريبي بتحقيق جودة عالية وسرعة فائقة ، وسيستمرالإرسال التجريبي على مدى أسبوع داخل المدينة ، كما تم ايصال الخدمة إلى بلدية الشقيقة ومنطقة بئر غني وجاري ايصال الخدمة إلى بلدية نسمة . واقيم بهذه المناسبة حفل بمقر الشركة حضره أعضاء المجلس البلدي مزدة ومديرمستشفى مزدة العام ومسؤول التربية والتعليم بمزدة ة ومدير مكتب الرقابة الادارية وغيرهم من المهتمين . ( وال - مزدة )