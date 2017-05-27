البحرية الليبية تنقذ 1235 مهاجر أمس الجمعة .

طرابلس 27 مايو 2017 (وال)- أنقذت البحرية الليبية أمس الجمعة 1235 مهاجر من جنسيات مختلفة تم نجدتهم في عرض البحر وهم يستقلون قوارب مطاطية ومراكب خشبية متهالكة . وافاد المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية العقيد ايوب قاسم وكالة الانباء الليبية ان رجال القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية استجابوا لنداء استغاثة من قارب وجد بدون محرك وممزق شمال صبراته وعلى متنه 124 مهاجر تم انقاذهم جميعا . وفي اثناء قيام الفريق بالعمل عثروا على 33 مهاجر بينهم 24 ليبي و6 من المغرب و3 من فلسطين تم انقاذهم جميعا كذلك . واضاف قاسم ان رجال البحرية وعلى بعد 16 ميل شمال صبراته تلقوا نداء من مركب خشبي عثر بداخله على 276 مهاجر بينهم 20 امراة و5 اطفال ينتمون الى جنسيات مالي ، المغرب ، اليمن ،موريتانيا ، نيجيريا ، الجزائر ، بنغلاديش ، وجنسيات افريقية مختلفة . وانقذت البحرية شمال صبراته كذلك 240 مهاجر بالاضافة الى 562 من جنسيات افريقية عثر عليهم على بعد 15 ميل شمال غرب طرابلس . واكد قاسم ان المساعدات الانسانية والطبية قدمت لكل المهاجرين بحضور جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية . (وال)