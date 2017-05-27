افتتاح سوق مصراته للأسماك .

مصراته 27 مايو 2017( وال )- تم بمدينة مصراته افتتاح سوق أطلق عليه سوق مصراته للأسماك ، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك . وسيتولى السوق الذي أقيم برعاية الفرع البلدي قصر أحمد تقديم وعرض جميع أنواع الأسماك المحلية ، بالإضافة إلى مختلف منتوجات البحر أمام السادة المواطنين ، وبأسعار في متناول الجميع .. حيث يتم تسويقها مباشرة من المنتج " الصياد " إلى المستهلك . وذكرت مصادر بالفرع البلدي قصر أحمد ان السوق سيفتح أبوابه أمام الراغبين في شراء الأسماك طيلة أيام الأسبوع ، وقد قامت الجهات المسؤولة على إدارة السوق باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تموين دائم للسوق ، خاصة خلال شهر رمضان الكريم ، وكذلك التشديد على الإلتزام بقواعد النظافة العامة . وللإشارة فإن سوق مصراته للاسمال الذي يقع بجوار ميناء الصيد البحري بقصر أحمد تم إقامته بالمجهود الذاتي من قبل بعض الافراد والمؤسسات العامة والخاصة ويعتبر السوق الوحيد المتخصص في بيع الاسماك بالمدينة بعد أن تعرض السوق السابق إلى الدمار الكامل أثناء انطلاق ثورة السابع عشر من فبراير 2011 . م . ( وال )