الحكومة البرازيلية ترفض انتقادات الأمم المتحدة بشأن القمع في بلاده .

برازيليا 27مايو 2017 (وال)- رفضت الحكومة البرازيلية امس الجمعة "بأشد العبارات" بيانا مشتركا صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ينتقد قمعا شهدته البلاد في الأيام الأخيرة . وانتقدت وزارة الخارجية البرازيلية البيان واصفة إياه بأنه "غير مدروس ومتحيز". وقالت في ردها إن "الاستخفاف الذي تريد أن تقود به المفوضية واللجنة "الناس" للاعتقاد بأن البرازيل لا تملك مؤسسات قوية مكرسة لحماية حقوق الإنسان وتدعيم الحكم الديمقراطي للقانون لأمر مخيف". وكانت هاتان الهيئتان الدوليتان قد انتقدتا يوم الجمعة إفراط الشرطة في استخدام القوة لإبعاد متعاطى المخدرات عن وسط ساو باولو وقمع مظاهرة نقابية في برازيليا ، وطالبتا بأن تسعى الحكومة البرازيلية للحوار وحماية المشاركين في المظاهرات .