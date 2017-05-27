قلة النوم تضاعف خطر الوفاة دراسة امريكية .

واشنطن 27مايو 2017 (وال)- أظهرت دراسة حديثة أن نقص النوم من شأنه مضاعفة خطر الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية لدى الأشخاص الذين يواجهون مخاطر قلبية وعائية عدة بينها البدانة وارتفاع ضغط الدم ومعدل الكولسترول الزائد أو السكري . واختار الباحثون عشوائيا 1344 بالغا بمتوسط أعمار يبلغ 49 عاما منهم 42 بالمائة من الرجال وافقوا على المشاركة في الدراسة. وأوضح الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "أميركان هارت أسوسييشن" أن نتائج الفحوص والاختبارات التي أجريت بينت أن أكثر من 39 بالمائة من المشاركين كانت لديهم ثلاثة على الأقل من عوامل الخطر التي تشكل مجتمعة متلازمة الأيض وخلال فترة متابعة استمرت أكثر من 16 سنة في المعدل توفي 22 بالمائة من الأشخاص المشاركين في الدراسة . وكان للأشخاص الذين يعانون متلازمة الأيض ممن ناموا أقل من ست ساعات في المختبر احتمالات أكبر ب1ر2 مرة للموت جراء نوبة قلبية أو جلطة دماغية خلال هذه السنوات الـ16 مقارنة مع الأشخاص الذين لم تكن لديهم عوامل الخطر القلبية الوعائية هذه .