الجيش الامريكي يجري الثلاثاء المقبل تجربة على اعتراض صاروخ بالستي عابر للقارات .

واشنطن 27مايو 2017 (وال)- يجري الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل تجربة على اعتراض صاروخ بالستي عابر للقارات من الطراز الذي تسعى كوريا الشمالية لامتلاكه . ونقلت قناة " سكاي نيوز" الاخبارية اليوم السبت عن وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون قولها إن التجربة ستجري الثلاثاء المقبل وستتضمن إطلاق صاروخ عابر للقارات من جزر مارشال في المحيط الهادي وصاروخ خر اعتراضي من قاعدة سلاح الجو الأمريكي في كاليفورنيا. وبحسب البنتاجون فإن اعتراض صاروخ عابر للقارات بصاروخ حر "عملية معقدة جدا" وتماثل إصابة رصاصة برصاصة أخرى موضحا أن هذه التجربة ستتيح للولايات المتحدة تقييم مدى فعالية منظومتها للدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ العابرة للقارات . وتعود آخر تجربة من هذا النوع إلى عام 2014 وقد تكللت يومها بالنجاح . ويعتمد اعتراض الصاروخ العابر للقارات على منظومة متكاملة من الرادارات الموزعة حول العالم والأقمار الصناعية مهمتها جميعا رصد الصواريخ العدوة وتحديد مساراتها ثم إطلاق صواريخ اعتراضية لإسقاطها أثناء تحليقها في الجو اعتمادا على الطاقة الحركية للصاروخ الاعتراضي. وتجري كوريا الشمالية حاليا تجارب بهدف تطوير صاروخ عابر للقارات يمكن تزويده برأس نووية وقادر على إصابة الولايات المتحدة .