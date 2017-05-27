الأسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية يعلقون إضرابهم عن الطعام .

رام الله 27مايو 2017 (وال)- قرر مئات الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية تعليق إضرابهم الذي بدأوه في 17 أبريل الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل هذه المعتقلات . وذكر رئيس نادي الأسير الفلسطيني " قدورة فارس" في تصريح إعلامي ان الأسرى "علقوا إضرابهم عن الطعام بعد التوصل الى اتفاق بين لجنة الاضراب ومصلحة السجون الاسرائيلية" التي أكدت متحدثة باسمها تعليق الإضراب . وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني أن "تعليق الاضراب جاء عقب مفاوضات بين ممثلين عن الأسرى المضربين عن الطعام ومصلحة السجون الاسرائيلية استمرت لحوالي 20 ساعة في سجن عسقلان".