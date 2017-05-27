موسكو: علاقاتنا مع الناتو في أسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة .

موسكو27مايو 2017 (وال)- أعلنت روسيا امس الجمعة أن علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي " ناتو" تمر بأزمة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الباردة. و قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان بثته وكالة "انترفاكس" الروسية بمناسبة مرور 20 عاما على التوقيع في باريس على الوثيقة الأساسية للعلاقات المتبادلة والتعاون والأمن بين روسيا والناتو ان العلاقات بين الجانبين تعاني من "أزمة عميقة هي الأشد منذ الحرب الباردة". و أضاف البيان أن "تصعيد التوتر في العلاقات لم يكن اختيار روسيا بل هو نتيجة مباشرة للممارسات السلبية التي اعتمدها الحلف على مدى سنوات طويلة بهدف تحقيق الهيمنة العسكرية والسياسية في الشؤون الأوروبية والعالمية وقبل فوات الآوان يجب التوقف عن محاولات بناء العلاقات مع روسيا وفقا لآليات عصر المواجهة". وانتقدت الخارجية الروسية جهود الناتو في "تعزيز الجناح الشرقي للحلف" وزيادة الوجود العسكري ونشر منشآت البنى التحتية العسكرية للحلف في المناطق الحدودية مع روسيا معتبرة أن ذلك يطمس أحكام وبنود الوثيقة الأساسية وخاصة فيما يتعلق بالالتزام "بتنفيذ الدفاع الجماعي وغيره عبر ضمان التكامل المشترك وليس عن طريق النشر الإضافي للقوات المقاتلة". وحذر البيان من تسبب التحضيرات العسكرية لحلف الناتو قرب الحدود الروسية والنشاط الذي تقوم به بعض الدول الاعضاء بصورة منفردة تؤدي بتغيير موازين القوى العسكرية في اوروبا والانزلاق نحو موجة جديدة من سباق التسلح مشيرا إلى أن الامن الاوروبي والدولي يعتمد على طبيعة العلاقات القائمة بين روسيا وحلف الناتو كونهما اكبر القوى السياسية والعسكرية.