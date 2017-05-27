الرئيس الأمريكي: مشكلة كوريا الشمالية "سيتم حلها" .

تاورمينا 27مايو 2017 (وال)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الجمعة ان مشكلة كوريا الشمالية "سيتم حلها". و ذكر راديو "سوا" الأمريكي أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مدينة تاورمينا الإيطالية حيث تعقد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى. و قال الرئيس ترامب ان " كوريا الشمالية تعد مشكلة كبيرة للعالم بأسره" مشددا على ضرورة حل هذه المشكلة في نقطة ما. ويعقد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى امس الجمعة واليوم السبت اجتماعات في مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية في إيطاليا ومن المنتظر أن تسيطر قضايا مكافحة الإرهاب والتغير المناخي والتجارة الدولية على نقاشات الزعماء.