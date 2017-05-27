برنامج الغذاء العالمي يدعو لضرورة توفير 60 مليون دولار امريكي لإطعام اللاجئين في أوغندا .

كمبالا 27مايو 2017 (وال)- دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لضرورة توفير وبصورة عاجلة مبلغ 60 مليون دولار أمريكي لإطعام أكثر من 1.2 مليون لاجىء في أوغندا نصفهم من المهاجرين الفارين من عدم الاستقرار السياسي والمجاعة في جنوب السودان. وذكرت وكالة المساعدات الغذائية في بيان عبر الفيديو أن الأموال سوف تستخدم لإطعام اللاجئين من هذا الشهر حتى اكتوبر من العام الحالي. وأضافت الوكالة أن عدد اللاجئين الذين تساعدهم زاد أكثر من الضعف في العام الماضي وأن عملياتها تواجه صعوبة كبيرة للوفاء بالاحتياجات الغذائية الكاملة. وقال البيان "اننا نحتاج الى موارد كافية في الوقت المناسب للإبقاء على المخزون من أجل تقديم امداد مستمر من الغذاء إلى اللاجئين الذين يعتمدون علينا وأن تحويل الاسهامات النقدية إلى غذاء يستغرق وقتا". وقالت الوكالة انها تنفق 16 مليون دولار في الشهر لدعم اللاجئين محذرة من انه اذا لم تأت الاموال المطلوبة فسوف تواجه أزمة كبرى. تجدر الاشارة لاى ان أوغندا تستضيف الان اكبر عدد من اللاجئين فى افريقيا أكثر من 1.2 مليون شخص وتعد مستوطنة بيديبيدى للاجئين في منطقة يومبي بشمال غرب اوغندا الآن أكبر مستوطنة لتوطين اللاجئين فى العالم .