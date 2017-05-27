أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى منذ مطلع مايو الجاري .

لندن 27مايو 2017 (وال)- سجل سعر الذهب أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع امس الجمعة في رد فعل على انخفاض الدولار والضبابية السياسية التي دفعت مستثمرين إلى العزوف عن الأصول التي تنطوي على مخاطر في مقابل تفضيل المعدن الأصفر. وقال كارستن مينكه المحلل لدى جوليوس باير في زوريخ "هناك جلبة سياسية مصدرها ترامب والإدارة الأمريكية وهناك عنصر مؤكد من الضبابية في الأسواق مما يدعم الذهب والأسهم منخفضة أيضا". وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 8ر0 بالمئة إلى59ر1265 دولار للأوقية "الأونصة" وهو أعلى مستوى منذ الأول من مايو الجاري. وارتفع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 7ر0 بالمئة إلى40ر1256 دولار للأوقية. وتوقع مينكه أن يبقى الذهب محصورا في نطاق ضيق نسبيا مع سعر مستهدف عند 1.200 دولار في ثلاثة أشهر. وهبط الدولار قليلا مقابل اليورو مما عزز القوة الشرائية لمستثمري الذهب بمنطقة اليورو. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 7ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 24ر17 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 1ر1 بالمئة إلى55ر956 دولار للأوقية وزاد البلاديوم واحدا في المئة إلى50ر778 دولار للأوقية.