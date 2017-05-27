البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة بمحافظة المنيا بمصر .

القاهرة27 مايو 2017 (وال)- أدان البرلمان العربي بشدة الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف امس الجمعة مجموعة من الأقباط كانوا يستقلون إحدى الحافلات بمحافظة المنيا بمصر وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح. وأعلن رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي في بيان له عن دعمه وتضامنه الكامل مع دولة مصر مؤكدا على أن هذا الحادث ينم عن خسة ووقاحة منفذيه في سلوك إجرامي لا ترتكبه سوى التنظيمات الإرهابية والإجرامية . وشدد في هذا الصدد على ضرورة التكاثف العربي والدولي لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم بحق المنين الأبرياء.