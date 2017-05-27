ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات سريلانكا إلى 91 قتيلا .

كولمبو27مايو 2017 (وال)- وجهت وزارة الشؤون الخارجية السريلانكية نداء استغاثة دولي بعد ان ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والإنهيارات الأرضية في البلاد إلى 91 قتيلا. ودعت الوزارة في بيان لها الأمم المتحدة والمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ والدول المجاورة تقديم المساعدة للمتضررين وبشكل خاص في المناطق التي تجرى فيها عمليات للبحث والانقاذ. وقال مركز إدارة الكوارث ان حصيلة القتلى من الفيضانات والإنهيارات الأرضية بلغت 91 شخصا امس الجمعة وقد ترتفع حيث لايزال 110 من الأشخاص في عداد المفقودين كما هجر 52 الف شخص ديارهم بعد ساعات من الامطار الغزيرة والرياح العاتية التي تجتاح سيريلانكا. وصدر تحذير من الفيضان بسبب ارتفاع المياه في ثلاثة انهار رئيسة حيث تسببت الأمطار والرياح في غمر المدن وشل حركة السكك الحديدية والطرق السريعة وتعطلت وسائل النقل وأصدرت وزارة التعليم امرا باغلاق المدارس بسبب الطقس السيء . وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الامطار خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة وقال الصليب الأحمر في سريلانكا ان 500 الف شخص على الاقل تأثروا بالامطار الغزيرة .